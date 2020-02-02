أحيا التصوف الإسلامي .. الإمام عبد الحليم محمود تتلمذ على يده العلماء ووقف ضد السادات

تشتهر محافظة الشرقية بوجود العديد من الشخصيات المؤثرة والمشهورة في العديد من المجالات سواء الدينية أو العلمية أو الفنية أو الرياضية ومن أبرز تلك الشخصيات والتي ذاع صيتها في المجال الديني الشيخ "عبد الحليم محمود"، وفيما يلي رصد لأبرز المعلومات حول حياة الشيخ "عبد الحليم" شيخ الأزهر الشريف.





ولد الشيخ عبد الحليم محمود بقرية السلام بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1923م وحصل على العالمية سنة 1932م ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي، حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي سنة 1940م وبعد عودته عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بكليات الأزهر ثم عميدا لكلية أصول الدين وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية وعين وكيلا للأزهر سنة 1970م ثم وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر.

بمجرد أن تولي الشيخ عبد الحليم محمود منصبه عمل علي التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية على نحو غير مسبوق، وجعل للأزهر رأيا وبيانا في كل موقف وقضية وللشيخ أكثر من 60 مؤلفا في التصوف والفلسفة، بعضها بالفرنسية، ومن أشهر كتبه: "أوروبا والإسلام"، و"التوحيد الخالص "أو "الإسلام والعقل"، و"أسرار العبادات في الإسلام"، و"التفكير الفلسفي في الإسلام"، و"القرآن والنبي"، و"المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي".

عقب صدور قرار تعيين الشيخ عبد الحليم محمود شيخا للأزهر فوجئ بصدور قرار جديد من الرئيس أنور السادات رئيس الجمهورية يجرد شيخ الأزهر مما تبقى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، وما كان من الشيخ إلا أن قدم استقالته لرئيس الجمهورية على الفور، معتبرا أن هذا القرار يقلل من قدر المنصب الجليل ويعوقه عن أداء رسالته الروحية في مصر والعالم العربي والإسلامي.

روجع الإمام في أمر استقالته، وتدخل الحكماء لإثنائه عن قراره، لكن الشيخ أصر على استقالته، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض تقاضي راتبه، وطلب تسوية معاشه، وأحدثت هذه الاستقالة دويا هائلا في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وتقدم أحد المحامين برفع دعوى حسبة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، طالبا وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.

ومع هذا الموقف اضطر الرئيس أنور السادات إلى معاودة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قرارا أعاد فيه الأمر إلى نصابه،وتضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة، وانتهت الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه ليواصل جهاده.

تتلمذ علي يده نخبة من العلماء في الأزهر كالشيخ محمود شلتوت والإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفي المراغي, وقد كان للشيخ مؤلفات عديدة وشهيرة في الدعوة الإسلامية والتصوف الإسلامي، وتوفي الشيخ ودفن في مسقط رأسه وأنشئ مسجد باسمه والحق به معهد ديني وضريح ويقام احتفال سنوي في ذكراه.

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