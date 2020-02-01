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لن نترك أثرا معرضا للتلف والسرقة.. العناني: الانتهاء من تشييد متحف الغردقة ونقل آثار لـ العاصمة الإدارية

السبت 01/فبراير/2020 - 11:00 م
خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة والآثار
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هاني حسين
قال  خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه لن يتم وضع أثار قابلة للعرض المتحفي في المخازن مرة اخرى.

وأضاف خالد العناني  في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم نقل توابيت وأثار إلى متحف العاصمة الإدارية وشرم الشيخ، ولن نترك أي قطعة أثرية في مواقع معرضة للسرقة او التلف".

وتابع خالد العناني:"  تم الانتهاء من متحف الغردقة بالكامل وهو أول متحف على البحر الأحمر بمجهودات القطاع الخاص".
 
ولفت خالد العناني:" نعمل على استعداداتنا لاستقبال الرحلات البريطانية في مطار شرم الشيخ  ونسعى إلى أن نكون قادرين على  استقبال الأعداد الكبيرة من السائحين".

وأكمل خالد العناني:"   ليس لدينا ما يمنع استقبال سائحين من أي دولة في العالم والمطارات مؤمنة على أعلى مستوى ومصر آمنة بنسبة 100%".

ولفت العناني:"  أناشد المصريين بحسن معاملة السائحين في المواقع الأثرية والسياحية"، مضيفا:"  السياحة الوافدة إلى مصر وافدة للسياحة الثقافية والشاطئية، والدولة ارتأت العودة للنظام القديم  في الظروف الحالية".
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