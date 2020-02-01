استخدام الكمامات وغسيل اليدين..أهم الوسائل للحماية من فيروس الكورونا | شاهد

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، إن هناك عادات غير سليمة تحدث في الصين تسببت في إنتشار فيروس كورونا.





وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن 62 ألف عدد ضحايا الانفلونزا العادية في الولايات المتحدة الامريكية.





وتابع أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، أن وسائل الوقاية من فيروس الكورونا تبدأ من عدم التواجد فى الاماكن المزدحمة بقدر الامكان وغسيل الأيدي وذلك من أهم الأشياء التى تقضي على نقل العدوى.





وأوضح الدكتور عبد الهادي مصباح، أن استخدام الكمامات وغسيل اليدين أهم وسيلتين للحماية من جميع الفيروسات.





وأشار إلى أن، بلاش عادات التقبيل بين الأفراد لأنها تنقل العدوى بطريقة سريعة جدا عن غيرها.



