محافظ الغربية يعلن تحرير 48 محضرًا وضبط 50 شيكارة دقيق مدعم

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق خلال عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام السيطرة على منظومة الدعم والتصدي لكافة صور التلاعب.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين بالغربية، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، حملات مكثفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أسفرت في يوم واحد عن تحرير 48 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وضبط نحو 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم ما بين تجميع وتصرف بغرض الاستيلاء عليها قبل بيعها في السوق السوداء.

حملات مكبرة

ففي بندر المحلة الكبرى، تم ضبط مخالفات جسيمة شملت تحرير محاضر لتجميع وتصرف في الدقيق المدعم بإجمالي 32 شيكارة، إلى جانب ضبط 1000 رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها بالمخالفة للقانون.

وفي بندر طنطا، أسفرت الحملات عن ضبط حالات تجميع وتصرف في الدقيق البلدي داخل عدد من المخابز، شملت ضبط شكاير دقيق مجمعة لدى بعض المخابز ومتعهدي النقل، بالإضافة إلى ضبط مخبز قام بالتصرف في كميات من الدقيق المدعم، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 18 شيكارة دقيق.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تضمنت المخالفات تحرير 21 محضر نقص وزن، إلى جانب مخالفات أخرى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف خلال أيام عيد الفطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.