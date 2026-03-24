إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة بعين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة عين شمس لمحكمة الجنايات.

تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بحيازة شخص سلاح ناري واستعراض القوة في وجه المواطنين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة والتوصل إلى المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم وتبين أنه يدعى (علي.م) عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد استعراض القوة وترويع الأهالي وممارسة أعمال البلطجة في المنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.