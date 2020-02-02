محدش هيدفع مليم واحد.. الوزراء: تقديم الخدمات الطبية للمصريين القادمين من ووهان بالمجان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه وفقاً للقواعد الدولية يجب إخضاع المصريين القادمين من ووهان الصينية لحجر صحي لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ".





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنمج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "قامت السفارة بإنشاء جروب مع المصريين في ووهان وكانوا على تواصل تام على مدار الساعة، ووصل العدد الذي قرر العودة 306 مصريين في مدينة ووهان من إجمالي 345 مصرياً".





ولفت نادر سعد: "يتم تجهيز طائرة لنقل المصريين من مدينة ووهان ويتم الانتهاء من الأشياء اللوجيستية، ويتبقى الحصول على تصريح هبوط الطائرة المصرية في ووهان بسبب الازدحام الشديد على مطار ووهان، ووعدت السلطات الصينية سفيرنا في بكين الاهتمام بالأمر وإعطائنا الموافقة على الهبوط في مدينة ووهان".





وتابع نادر سعد: " سيتم إخضاع المصريين القادمين من ووهان وكل من تعامل معهم حتى وصولهم إلى الحجر الصحي".





وأكمل نادر سعد: " سيتم خلال مراقبة الحجر الصحي متابعة المصريين العائدين وسيتم تقديم خدمة صحية متكاملة لهؤلاء خلال الـ 14 يوماً بالمجان وعلى نفقة الدولة كما سيتم نقلهم من ووهان الصينية إلى مصر بالمجان وعلى نفقة الدولة، «محدش هيدفع مليم واحد»".



