AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محدش هيدفع مليم واحد.. الوزراء: تقديم الخدمات الطبية للمصريين القادمين من ووهان بالمجان

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:00 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه وفقاً للقواعد الدولية يجب إخضاع المصريين القادمين من ووهان الصينية لحجر صحي لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا".

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنمج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "قامت السفارة بإنشاء جروب مع المصريين في ووهان وكانوا على تواصل تام على مدار الساعة، ووصل العدد الذي قرر العودة  306 مصريين في مدينة ووهان من إجمالي 345 مصرياً".

ولفت نادر سعد: "يتم تجهيز طائرة لنقل المصريين من مدينة ووهان ويتم الانتهاء من الأشياء اللوجيستية، ويتبقى الحصول على تصريح هبوط الطائرة المصرية في ووهان بسبب الازدحام الشديد على مطار ووهان، ووعدت السلطات الصينية سفيرنا في بكين الاهتمام بالأمر وإعطائنا الموافقة على الهبوط في مدينة ووهان".

وتابع نادر سعد: "سيتم إخضاع المصريين القادمين من ووهان وكل من تعامل معهم حتى وصولهم إلى الحجر الصحي".

وأكمل نادر سعد: "سيتم خلال مراقبة الحجر الصحي متابعة المصريين العائدين وسيتم تقديم خدمة صحية متكاملة لهؤلاء خلال الـ 14 يوماً  بالمجان وعلى نفقة الدولة كما سيتم نقلهم من ووهان الصينية إلى مصر بالمجان وعلى نفقة الدولة، «محدش هيدفع مليم واحد»".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين

لمن يرغب من المصريين العودة من الصين.. ننشر تليفون وإيميل التواصل مع الحكومة لتسهيل الإجراءات

بتوجيهات من الرئيس السيسي..الحكومة تناشد المصريين بالصين التواصل مع سفارتنا ببكين.. طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل المصريين الراغبين في العودة.. تجهيز حجر صحي لاستيعاب المواطنين العائدين من مدينة ووهان

الوزراء: طائرة خاصة لنقل المصريين من الصين.. فيديو

برلمانية تشيد بقرار الرئيس لنقل المصريين الراغبين فى العودة من الصين

نائب: بدأنا عصر احترام المصريين فى الخارج

ترشيحاتنا

الأهلي فى مأزق بعد إهدار كهربا فرصة ذهبية أضاعت صدارة المجموعة

نجم الأهلي السابق: لست سعيدا بمستوى الفريق وأفريقيا ليها ناسها..فيديو

لماذا خرج أحمد فتحي من تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

كان لازم نكسب.. أحمد السعدني يعلق على مباراة الأهلي والهلال السوداني

انخفاض أسعار الذهب 8.5 جنيه في الجرام بأول تعامل أسبوعي

الاهلي ضد الهلال.. الأحمر يتعادل 1-1 مع الأزرق ويتأهل رسميا لدور الـ8

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

الأهلي ضد الهلال .. احتفال قفشة بهدف التقدم للمارد الأحمر | شاهد

الاهلي ضد الهلال السوداني | التعادل 0-0 في الشوط الأول و4 بطاقات صفراء وتدخلات عنيفة