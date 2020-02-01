الصحة: لم نرصد أي حالة لفيروس كورونا أو حتى اشتباه إصابة ..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، إن الصحة لم ترصد اى حالات لفيروس كورونا أو حتى اشتباه اصابة او اصابة مؤكدة داخل مصر حتى الآن.





وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن وزارة الصحة منذ يوم 7 يناير منذ إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار هذا الفيروس قمنا بعمل خطة وقائية للتصدي لهذا الوباء .





وأوضح خالد مجاهد ، أن وزيرة الصحة دائما تتفقد الخطة الوقائية والاستعدادات الوقائية لتطبيق الخطة الوقائية لاستقبال المصريين القادمين من الصين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية .





وتابع خالد مجاهد ، أن الصحة قامت باستقبال الفرق الطبية والإدارية في الحجر الصحي المخصص مساء أمس وقامت بمراجعة الإرشادات الوقائية المتبعة وفقا إلى الدليل الارشادى التابع لمنظمة الصحة العالمية.





واستكمل خالد مجاهد ، أن اليوم قمنا بزيارة مستشفى الاخلاء المخصص لاستقبال أى حالة مشتبه بها قادمة من الصين كما أنها مجهزة بكافة الاجهزة الصحية الحديثة لاستقبال اى حالة قادمة .



