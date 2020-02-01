AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: لم نرصد أي حالة لفيروس كورونا أو حتى اشتباه إصابة ..فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:36 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الصحة لم ترصد اى حالات لفيروس كورونا أو حتى اشتباه اصابة او اصابة مؤكدة داخل مصر حتى الآن.

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن وزارة الصحة  منذ يوم 7 يناير منذ إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار هذا الفيروس قمنا بعمل خطة وقائية للتصدي لهذا الوباء .

وأوضح خالد مجاهد ، أن وزيرة الصحة دائما تتفقد الخطة الوقائية والاستعدادات الوقائية لتطبيق الخطة الوقائية لاستقبال المصريين القادمين من الصين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية .

وتابع خالد مجاهد ، أن الصحة قامت باستقبال الفرق الطبية والإدارية في الحجر الصحي المخصص مساء أمس وقامت بمراجعة الإرشادات الوقائية المتبعة وفقا إلى الدليل الارشادى التابع لمنظمة الصحة العالمية.

واستكمل خالد مجاهد ، أن اليوم قمنا بزيارة مستشفى الاخلاء المخصص لاستقبال أى حالة مشتبه بها قادمة من الصين كما أنها مجهزة بكافة الاجهزة الصحية الحديثة لاستقبال اى حالة قادمة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إجراءات وقائية مشددة للتصدي لفيروس كورونا ومنع دخوله البلاد.. صور

سفير مصر في بكين: في الصين لا توجد إصابة بين المصريين بفيروس كورونا.. فيديو

الصحة تنفي ما تردد بشأن حملات التفتيش على المطاعم الصينية

الصحة: سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية.. صور

الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا.. أجهزة ومستلزمات وقائية لمنع دخول الفيروس للبلاد.. وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروسات المعدية

فيروس كورونا .. الصحة تؤكد عدم رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد في مصر

ترشيحاتنا

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل في أحدث ظهور لهما

علي معلول خارج حسابات فايلر في تشكيل الأهلي .. تعرف على السبب

نبيل الحلفاوي يحلل تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

تفاصيل مقتل نجل المذيعة مروة ميمي داخل شقة صديقه بالزمالك

فى غياب 10 لاعبين .. الزمالك يكتفي بالتعادل السلبي أمام أول أغسطس خارج الديار

أول تعليق من يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية نظيفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور

أشرف صبحي يتابع أعمال التطوير بالمدينة الرياضية بالفيوم |شاهد

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور