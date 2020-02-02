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رياضة

عمر ربيع: محمد صلاح وحجازي والشناوي ينضمون للمنتخب الأولمبي في طوكيو

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:05 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام بكير
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، استقر بشكل رسمي على ضم الثلاثي محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد الشناوي إلى صفوف الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وتابع عمر ربيع ياسين خلال برنامج "نمبر وان"، أن شوقي غريب أجرى مكالمة تليفونية بمحمد صلاح  ، ووافق على الانضمام للمنتخب الأولمبي بشكل رسمي.

برنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، و يذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت للأربعاء من كل أسبوع ، يترأس تحرير البرنامج الناقد الرياضي محمد عراقي، ويضم فريق الإعداد كلا من هاني عبد الصبور ، أحمد عبد العال،  كريم فضل، وأحمد خالد.

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