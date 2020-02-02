شطة يكشف عقوبات مباراة الهلال والأهلي بسبب اقتحام الجماهير .. فيديو

أكد شطة نجم الأهلي السابق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، أن الأهلي لن يعتبر فائزا بمواجهة الهلال.





وقال شطة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لن يعتبر فائزا بمواجهة الهلال، طالما المباراة اكتملت لنهايتها".





وتابع: " تقرير المباراة سيتضمن ما حدث من توقف نتيجة شغب الجماهير وهو ما يتسبب في معاقبة الهلال".





وأضاف: "إذا ذكر الحكم في تقريره أنه اضطر لاستكمال المباراة لظروف صعبة سيتم اعتبار الأهلي فائزا".





وأردف: "سعدت باستكمالها حتى لا يعاقب الهلال باللعب خارج ملعبه.. وهناك عقوبات تنتظر الهلال".