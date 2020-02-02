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رياضة

شطة: لا توجد فنيات بمباراة الأهلي والهلال.. والحكم أثار غضب السودانيين.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:33 ص
شطة
شطة
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عمرو أبوبكر
أكد شطة، نجم الأهلي السابق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، أن الحكم المغربى رضوان جيد، سبب غضب الجماهير السودانية.

وقال شطة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حزين من مباراة الأهلي والهلال ولم أكن أتمنى انتهائها بهذا الشكل، فالعالم كله يتابع بطولات إفريقيا، كما أنه لا يوجد فنيات تذكر في اللقاء".

وأضاف: "كان يجب على الكاف عدم تعيين رضوان جيد لإدارة اللقاء، لكنه لا يستطيع تغيير الحكم بضغوط من أي ناد وإلا سيتم تكرار الأمر بكل مباراة".

وأتم : "رضوان جيد مثير لغضب الجماهير السودانية حتى لو لم يكن أخطأ في لقاء الهلال والنجم".

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