بـ أبيض وأسود.. زينة تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة زينة جمهورها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر خاصية "استورى" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهرت زينة بإطلالة كاجوال، وارتدت چاكيت وبنطلون جلد، وتركت شعرها منسدلا،ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات.





يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "الفلوس" الذي انطلق عرضه بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.









ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلًا من محمد سلام، عائشة بن أحمد، إضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.



