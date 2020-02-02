أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

تعاطف الملايين في العالم مع أب صيني بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبكي طفله المصاب بفيروس كورونا بعدما لم يتمكن من معانقته ووضع بينهما حاجز.

كان الرضيع محتجزًا في غرفة الحجر الصحي بمستشفى ووهان، وحاول الطفل الجالس في غرفة زجاجية صغيرة جذب انتباه والده في مشهد محزن.

رفع الطفل يديه لأعلى يسأل والده عناقًا، مما جعل الأب يلتفت ثم ينهار في البكاء لاستحالة ذلك، فلن يتمكن من احتضان ابنه الحبيب الذي لا يفهم سبب الحاجز بينه وبين دفء والده.

يظهر مقطع الفيديو الأب غير قادر على كبح دموعه عندما لم يستطع حمل طفله، وقد تم تداول المقطع المبكي على نطاق واسع جدًا في جميع أنحاء العالم، وأثار تعاطفًا كبيرًا بين المستخدمين.

وتساءل رواد مواقع التواصل عن كيفية إنقاذ الأطفال من هذا الفيروس القاتل فالأمر صعب جدًا، وببراءتهم فإنهم لا يدركون حقيقة ما يدور من حولهم.

ومن ضمن التعليقات على الفيديو المتداول غرد مستخدم قائلًا: "لن أهتم إذا كان طفلي مصابًا بالفيروس أو غيره، سأعانقه وأموت معه....".

كانت السلطات الصينية أكدت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد المميت في البلاد ارتفع إلى 259، مع 11.791 حالة إصابة في 31 منطقة على مستوى المقاطعة.