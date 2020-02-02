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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل الحالة الـ15 المصابة بفيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
اكتشفت السلطات في كوريا الجنوبية ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.. إحدى الحالات قادمة من ووهان الصينية عبر طائرة مستأجرة، ليرتفع بذلك حصيلة المصابين في كوريا الجنوبية بالفيروس إلى 15 حالة، وذلك بعد أن أعلنت سول أمس السبت، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وفقا لما ذكره مركز تدابير الحجر الصحي المركزي، اليوم الأحد، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية إلى 15 حالة، وأوضح أن المريض الـ13 كوري جنوبي مغترب (28 عاما) في الصين، وصل إلى البلاد من ضمن الكوريين الجنوبيين الذين تم إجلاؤهم من ووهان منشأ الفيروس الجديد يوم 31 يناير الماضي عبر طائرة مستأجرة، ويخضع حاليا لعلاج طبي منعزلا في مركز الطب الوطني.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتم التأكد من أن جميع حالات الـ367 كوريا الذين دخلوا البلاد مع المريض الـ13 من الدفعة الأولى من إجلاء الكوريين من الصين، سلبية، ودخل 333 كوريا آخرين كدفعة ثانية.

ووصلت ثاني طائرة مستأجرة كورية جنوبية تقل حوالي 330 مواطنا كوريا من مدينة "ووهان" الصينية التي ضربها فيروس "كورونا" الجديد إلى سول، أمس السبت.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، حالة الطواريء عالميا.. وسرعان ما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات السفر إلى الصين لأعلى مستوى لها، فحظرت السفر تماما إلى البلاد.

وتشمل علامات الإصابة الشائعة بالفيروس، الحمى والسعال وضيقا وصعوبة في التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وقد تؤدي أيضا إلى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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