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فن

شاهد.. هيفاء وهبى تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:13 ص
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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سيد احمد
نشرت الفنانة هيفاء وهبى، عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هيفاء وهبى على الصور قائلة: "I Love Mexico city"

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:

قمر - احلى هيفاء فى الدنيا - ❤

وتنتظر الفنانة هيفاء وهبى عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والذى يشاركها البطولة فيه أحمد الفيشاوى.

يعد العمل هو التعاون الأول الذي يجمع بين شركة "صباح أخوان" وهيفاء وهبي، ويشاركها البطولة شريف سلامة وأحمد فهمي ‏ومحمد فراج، وهو من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إبراهيم ربيع، حمدي التايه، وإخراج كريم العدل‏‎.‎


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