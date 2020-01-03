بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها كواليس حفلها في رأس السنة الذي أقيم بالقاهرة، من خلال نشر صور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت هيفاء وهبي بفستان قصير مع اللون الاشقر الذي لجأت اليه بسبب دورها في فيلم اشباح اوروبا، لتشعل موقع انستجرام بإطلالتها المثيرة.



انتهت هيفاء من تصوير مشاهدها في فيلم أشباح أوروبا، الأسبوع الماضي في القاهرة، بعد العودة من جورجيا، حيث صورت أسبوعا كاملا هناك.



وكشفت عن البرومو الأول لفيلم أشباح أوروبا، والذى تضمن العديد من مشاهد المطاردات والأكشن والتفجيرات.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وباسم سمرة.