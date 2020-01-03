AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:01 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Advertisements
شروق ابراهيم
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها كواليس حفلها في رأس السنة الذي أقيم بالقاهرة، من خلال نشر صور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي بفستان قصير مع اللون الاشقر الذي لجأت اليه بسبب دورها في فيلم اشباح اوروبا، لتشعل موقع انستجرام بإطلالتها المثيرة.

انتهت هيفاء من تصوير مشاهدها في فيلم أشباح أوروبا، الأسبوع الماضي في القاهرة، بعد العودة من جورجيا، حيث صورت أسبوعا كاملا هناك.

وكشفت عن البرومو الأول لفيلم أشباح أوروبا، والذى تضمن العديد من مشاهد المطاردات والأكشن والتفجيرات.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وباسم سمرة.
بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة
بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة
بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة
بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد الفيشاوي يروج لـ فيلم أشباح أوروبا

عباس أبو الحسن يروج لـ فيلم أشباح أوروبا ..شاهد

بصحبة أحمد الفيشاوى | عباس أبو الحسن ينشر صورة من كواليس "أشباح أوروبا"

أحمد الفيشاوي يثير جدلا بـ نيولوك مع هيفاء وهبي.. ومصطفى خاطر يداعبه: كريستيانو رونالدو

أكشن ورومانسية..هيفاء وهبى تشعل إنستجرام من كواليس أشباح أوروبا

بـ السيجار.. عباس أبو الحسن يشوق جمهوره لـ أشباح أوروبا

ترشيحاتنا

شاهد | هدفا محمد صلاح وساديو ماني في مباراة ليفربول وشيفيلد

الحرب تشتعل.. أول تعليق من إيران على استهداف قاسم سليماني في العراق

مش عارف اخرج.. شاهد | سر أزمة طرد طارق حامد خلال مباراة الزمالك وأسوان

القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تعلن حالة النفير العام بعد مقتل قاسم سليماني

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور

شقيقة نجوى قاسم تكشف موعد الدفنة وتفاصيل مكالمة الحريري.. فيديو

AdvertisementS

عاجل | التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

قبل أيام من وفاتها .. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم وهكذا ردت عليه

صوروني بالموبايلات.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تكشف كواليس الواقعة

عتاب مسئول كبير بالأهلي وراء تراجع عبدالحفيظ عن موقفه من أزمة كهربا

الحرب تشتعل.. أول تعليق من إيران على استهداف قاسم سليماني في العراق

بيان عاجل من البنتاجون بشأن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

بيان عاجل للحكومة الليبية المؤقتة بشأن الغزو التركي

بعد مقتل قاسم سليماني.. ارتفاع هائل في أسعار النفط وسط مخاوف اندلاع حرب مع إيران

اخبار الرياضة| التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو

مدينة إسلامية هي الأعلى نسبة في إدمان النساء للمخدرات| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

مرعب.. شاهد لحظة ابتلاع الأمواج لرجل وقف على صخرة وسط المحيط