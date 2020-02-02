إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على أودينيزي بـ الدوري الإيطالي





ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردته ليوفنتوس متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي.





على الجانب الآخر يطمح فريق أودينيزي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أفاعي إنتر، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، خلف يوفنتوس متصدر الترتيب بـ 51 نقطة، بينما يتواجد أويدنيزي في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، يوفنتوس مع فيورنتينا، أتلانتا مع جنوى، لاتسيو مع سبال ، ميلان مع فيرونا، ليتشي مع تورينو.

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره أودينيزي، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإيطالي.