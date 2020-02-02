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أخبار البلد

احتفالية لتسليم تأشيرات العمرة بنقابة الصحفيين.. اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:05 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط رئيس لجنة الحج والعمرة إن النقابة ستقيم اليوم الأحد احتفالية دينية  فى الواحدة ظهرا  لبعثة  النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء العمرة لهذا العام .

وأشار الزناتى إلى أن اللجنة تستضيف القارئ الطبيب صلاح الجمل فى الاحتفالية التى يحضرها المعتمرون، كما يتم تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية للمعتمرين. 

وقال الزناتى إن هذه هى الرحلة الثانية التى تنظمها النقابة للعمرة خلال هذا الموسم ، فى الوقت الذى تقدم فيه الزملاء بعدد آخر من طلبات عمرة ثالثة ، وهو ما تسعى النقابة لبدء تنظيمها، على أن تكون الاولوية للزملاء الذين تقدموا لهذه الرحلة ولم يجدوا أماكن شاغرة لهم.
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