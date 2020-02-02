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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 3 بانقلاب سيارة ملاكي في سوهاج

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:29 ص
جثة
جثة
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خالد رياض

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادثا لانقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 60 دائرة مركز أخميم بسوهاج، أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والمصابين للمستشفى الجامعي.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين من الفحص مصرع ماجده امين عطيه 60 عاما ربة منزل، وإصابة كل من سعيد السيد66 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، هيثم سعيد السيد 39 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالضلوع، سمر سعيد السيد 34 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري.


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تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.


تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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