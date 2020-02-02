الأعلى للإعلام يرصد تغطية وسائل الإعلام لفيروس كورونا

تعقد لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا اليوم ، الأحد، لرصد التغطية الإعلامية الخاصة بفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الرصد الخاص بشهر يناير.





ومن المقرر أن يتخذ المجلس الإجراءات القانونية ضد أي صفحة على مواقع التواصل تتحدث عن إصابات في مصر بأي وباء دون أن يكون مصدر الخبر هي وزارة الصحة حفاظا على مصداقية الإعلام وعدم إصابة الرأي العام بالقلق والذعر.





وقال الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاجتماع المقرر انعقاده غدًا سيناقش تقرير رصد التغطية الإعلامية الخاصة بفيروس كورونا وما شابه مخالفات من عدمه، ويتضمن التقرير الصفحات والمواقع الخاضعة لسلطة المجلس، والتي تورطت في نشر أكاذيب عن انتشار الالتهاب السحائي، بالإضافة إلى مناقشة الأداء الإعلامى خلال الشهر الماضى في جميع قضايا الرأى العام.



