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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يرصد تغطية وسائل الإعلام لفيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:28 ص
مكرم محمد أحمد_ رئيس
مكرم محمد أحمد_ رئيس المجلس الاعلى للإعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تعقد لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا اليوم ، الأحد، لرصد التغطية الإعلامية الخاصة بفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الرصد الخاص بشهر يناير.

ومن المقرر أن يتخذ المجلس الإجراءات القانونية ضد أي صفحة على مواقع التواصل تتحدث عن إصابات في مصر بأي وباء دون أن يكون مصدر الخبر هي وزارة الصحة حفاظا على مصداقية الإعلام وعدم إصابة الرأي العام بالقلق والذعر.

وقال الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاجتماع المقرر انعقاده غدًا سيناقش تقرير رصد التغطية الإعلامية الخاصة بفيروس كورونا وما شابه مخالفات من عدمه، ويتضمن التقرير الصفحات والمواقع الخاضعة  لسلطة المجلس، والتي تورطت في نشر أكاذيب عن انتشار الالتهاب السحائي، بالإضافة إلى مناقشة الأداء الإعلامى خلال الشهر الماضى في جميع قضايا الرأى العام.

وحول آلية التزام وسائل الإعلام فى تغطية فيروس "كورونا"، أوضح شوقى، أنه سيتم تطبيق المعايير والأكواد فى تغطية مثل هذه الحالات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالدقة فى كل ما ينشر عن فيروس كورونا من المصدر الرسمي "وزارة الصحة".
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