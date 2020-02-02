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حوادث

حبس 5 متهمين 4 أيام احتياطيًا لاتهامهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:14 م
كلبش
كلبش
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محمد عبد الله
أمرت النيابة العامة، الأحد بحبس 5 متهمين 4 أيام احتياطيًا، لاتهامهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه، بعد تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد، واستخدامها في نشاطهم الإجرامي بالنصب والاحتيال والاستيلاء بموجبها على أموال المواطنين من راغبي شراء سيارات.



وكشفت التحريات الأمنية عن انتحال المتهمين صفة موظفين عموميين بإحدى الجهات الحكومية، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد، واستخدامها في نشاطهم الإجرامي بالنصب والاحتيال والاستيلاء بموجبها على أموال المواطنين من راغبي شراء سيارات بجلسات المزاد العلني بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى، ولتنفيذ مخططهم الإجرامي زاعمين لهم بأنهم موظفين عموميين بـ(بإحدى الجهات الحكومية)، واستغلال تلك الصفة المزعومة في إيهامهم بقدرتهم وقوة موقعهم الوظيفي على إرساء جلسات المزاد العلني عليهم – خلافًا للحقيقة - وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي من الاستيلاء على أموال طائلة من "المُبلغين" وآخرين تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامي فيما بينهم.
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