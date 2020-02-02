بنت تايهة زي القمر.. دياب يتغزل في ياسمين صبري.. فيديو





وتغزل دياب فى ياسمين صبرى بمقطع الفيديو قائلا : لقيت بنت تايهة زي القمر في المول شوفي قد إيه جمالها ليفاجأ الجمهور بياسمين صبري التي بدت عليها علامات البهجة والسعادة بما قيل.





ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبري في الدراما، بعد مشاركتها العام الماضي من خلال مسلسل "حكايتي".





وشاركها في بطولة مسلسل "حكايتي" كل من الفنان أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

