مبلغ خيالي.. تعرف على سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ياسمين صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
تألقت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة جذابة و أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت أسود بأكمام متوسطة الطول، ويتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها الممشوق.
وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بساعة يد فخمة وأنيقة من دار الأزياء العالمية cartier، وبلغ سعرها 393,612 ألف ريال سعودي (مليون و657 ألف جنيه مصري).
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبرى على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.