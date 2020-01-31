مبلغ خيالي.. تعرف على سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانةمتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقتفى الصورة بإطلالة جذابة و أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت أسود بأكمام متوسطة الطول، ويتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها الممشوق.