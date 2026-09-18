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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص
محمد سمير

اكتمل وصول بعثات البرامج المشاركة في المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026»، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، تحت شعار «رياضات الأداء».

وتشهد المرحلة الثانية مشاركة 11 برنامجا من 13 دولة عربية هي مصر، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، قطر، السعودية، تونس والإمارات، ولبنان يشاركون في فعاليات تجمع بين المنافسات الرياضية وبرامج التمكين والدمج وتبادل الخبرات.

وتقام منافسات المرحلة الثانية في أربع رياضات، هي الفروسية في نادي الفروسية بالجزيرة ، والقوة البدنية بالمركز الأولمبي بالمعادي، والجمباز الفني، والجمباز الإيقاعي في نادي النادي بـ6 أكتوبر وسط استعدادات تنظيمية وفنية لاستقبال اللاعبين والوفود المشاركة.

وتأتي المنافسات تحت شعار «رياضات الأداء»، في إطار التطور الذي تشهده مسابقات الأولمبياد الخاص، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لإظهار قدراتهم والتنافس في أجواء رياضية تجمع المشاركين من مختلف دول المنطقة.

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة 18 سبتمبر من خلال الفحوصات الصحية للاعبين، إلى جانب فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لشباب القادة، فيما يشهد السبت 19 سبتمبر مراسم الافتتاح الرسمية بصالة الدكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وتنطلق المنافسات والفعاليات الرياضية يوم الأحد 20 سبتمبر، بالتزامن مع عدد من الأنشطة المصاحبة، من بينها عروض برنامج التدريب على الأنشطة الحركية ومدارس الأبطال الموحدة.

وتستمر الفعاليات يومي الاثنين والثلاثاء، قبل إقامة مراسم الختام يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، على أن تغادر البعثات المشاركة القاهرة يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

وتأتي استضافة مصر للمرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص امتدادًا لدورها في دعم حركة الأولمبياد الخاص وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة والمجتمع، من خلال توفير فرص حقيقية للمنافسة وإظهار القدرات وتحقيق الإنجاز.

وكانت الاستعدادات لاستضافة «القاهرة 2026» شهدت تعاونًا بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي والأولمبياد الخاص المصري وصندوق «قادرون باختلاف»، إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم الحدث.

كما تتضمن المرحلة الثانية عددًا من البرامج المصاحبة، من بينها قمة قيادة الشباب الإقليمية، والفحوصات الصحية للاعبين، وفعاليات الألعاب الموحدة وبرنامج اللاعبينَ الشباب، بما يعزز أهداف الحدث في دعم التمكين والدمج المجتمعي.

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