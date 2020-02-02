ركلة حمار تنهي حياة طفل في أخميم بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات جثة هامدة إثر إصابته بنزيف في البطن بسبب ركل حمار له بدائرة مركز أخميم.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول "محمود.م.ع" 6 سنوات ويقيم بناحية عرب الأطاولة دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء ركل حيوان.

وبسؤال والده "محمد.ع.م" 36 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام منزله ركلته دابة خاصة بالمدعو "شريف.ع.ا" 16 عاما بائع متجول ويقيم بناحية العزبة والعرب دائرة المركز مما أدي لوفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

تم ضبط المذكور وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كدمة ونزيف بالبطن وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات في الواقعة.