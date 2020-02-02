انطلاق الدورة التدريبية بغرفة السياحة للتسويق الإلكتروني واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي

انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها غرفة شركات السياحة عن استخدام منصتى فيس بوك والانستجرام للتسويق السياحى تستمر الدورة اليوم وغدا الاثنين .





أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر ان الدورة التدريبية تهدف الى رفع قدرات الشركات فى التسويق السياحي دوليًا واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في التسويق .. تأتي الدورة فى اطار الدور الأساسي والمحوري لغرفة الشركات في تطوير اداء الشركات السياحية وتدريب العاملين فى القطاع على احدث الاساليب ومواكبة اخر التطورات العالمية في التسويق.





أشارت الغرفة الى انه يتم تنظيم الدورة التدريبية بالتنسيق بين لجنة التدريب برئاسة على المانسترالى ولجنة السياحة الالكترونية برئاسة محمد فاروق عضوى مجلس ادارة غرفة شركات السياحة ويقوم بتقديمها المهندس احمد صبرى مستشار الغرفة للتسويق الالكترونى و التحول الرقمى.





أوضحت أن الدورة تأتي تنفيذًا لرؤية الغرفة التى تسعى للتحول الرقمى وزيادة الاعتماد علي أحدث أساليب التسويق العالمي تكنولوجيا للمساهمة في زيادة اعداد السائحين الوافدين لمصر وصولًا الى 20 مليون سائح سنويا.

لفتت إلى ن تتضمن الدورة على التدريب علي استخدام تطبيقات تقنية على ارض الواقع على اجهزة الكمبيوتر، وتعليمهم افضل الطرق لاستهداف العملاء الخارجيين فى مجال السياحة، وكيفية انشاء رسالة تسويقية على عدة خطوات لجذب الانظار الى مصر وخلق حالة تفاعلية مع المهتمين بجانب الاستفادة من استخدام المنصات الإلكترونية تسويقيًا خاصة وقد وصل عدد المستخدمين لمنصة الفيس بوك الى ٢.٩ مليار شخص وهو أكثر من ربع سكان الأرض.