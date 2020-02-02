برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة إعدادية بورسعيد 2020

ينشر موقع صدى البلد رابط ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الترم الاول للعام الدراسي 2019-2020، والمقرر اعتمادها من اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم الأحد 2 فبراير 2020.









وينتظر نتيجة الإعدادية الليلة ١١٤٠٨ طالبا وطالبة، يمثلون ٩٣ مدرسة رسمية ولغات وخاصة ومهنية ورياضية.





وجرت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد، وسط اهتمام ومتابعة من مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، حيث كانت عملية المتابعة تجري بمتابعة مستمرة من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الدكتور نبوي باهي.





وعلى مدار الامتحانات كان وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة بورسعيد، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية، بهدف الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات





استغرقت عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي مدة زمنية 10 أيام، تنتهي باعتمادها اليوم من محافظ بورسعيد بعدها تقوم المدارس التابعة لمحافظة بورسعيد في إعلان النتيجة صباح غدا الاثنين





وبعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الإعداداي، يستطيع الطلاب معرفة الدرجات في مختلف المواد من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أو من خلال الكشوف التي تعلنها كل مدرسة في بورسعيد.





ويمكن طلاب الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي زيارة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020 من الرابط التالي









يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر، انتهت يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وتعتبر الشهادة الإعدادية من المراحل المهمة في التعليم الأساسي، فنتيجة الامتحانات فيها هي التي تحدد الخطوة الدراسية التالية له، سواء بالالتحاق بمدارس الثانوية العامة، أو مدارس التعليم الفني سواء كانت تجارية أو مصناعية أو مدارس التعليم الزراعي أو الثانوية الفندقية، بنظام الثلاث سنوات أو بنظام الخمس سنوات.



