جامعة أسوان تستقبل الدكتور حسام موافي رائد طب الباطنة في الوطن العربي .. صور

استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الدكتور حسام موافى عضو اللجنة الطبية بالقطاع الطبى بوزارة التعليم العالى ورائد طب الباطنة فى الوطن العربى وذلك بالحرم الجامعى بصحارى .





وحضر اللقاء الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية .





ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب أن هذه الزيارة تعتبر بداية تعاون مثمر فى مجال عقد دورات تدريبية لأطباء قسم الباطنة بالمستشفى الجامعى، والعمل على نقل الخبرات للارتقاء بالخدمة الطبية بقسم الباطنة وتدريب شباب الأطباء حيث يمثل الدكتور حسام موافى قيمة علمية وطبية كبيرة، بجانب كونه رائدا لأمراض الباطنة فى مصر والوطن العربى .





فيما أوضح الدكتور حسام موافى أنه سعيد بهذه الزيارة لجامعة أسوان التى حققت طفرة علمية من بين الجامعات المصرية , مؤكدًا أنه لا تقتصر مهنة الطب بفحص المريض واكتشاف ما يعانيه من خلل عضوى فحسب، بل تمتد إلى معرفة ما وراء الأعراض التى يشكو منها , وإذا ما كان الأمر يرتبط بعوامل نفسية وما يواجهه فى الحياة أم لا.





وفى نفس السياق أشار الدكتور محمد زكى إلى أن الدكتور الكبير حسام موافى أستاذ ومؤسس طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة استطاع أن يخلق حالة من الارتباط بينه وبين طلابه ومرضاه ومشاهديه.





وحصل على المعلم المثالى ٦ مرات على مستوى كلية الطب بجامعة القاهرة القصر العينى ومثلها على مستوى نقابة الأطباء عن الحياة , وكيف يسهم جبر الخواطر فى علاج مرض العصر القلق والتوتر النفسى .