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تعليم

تعليم القاهرة تنظم المعرض السنوي السادس للعلوم والهندسة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:00 ص
المعرض السنوي السادس
المعرض السنوي السادس للعلوم والهندسة
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ياســـمين بدوي
أقامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المعرض السنوي السادس للعلوم والهندسة خلال الفترة من 28 /1 /2020 إلى 30 /1 /2020
برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة  مدير المديرية.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حرصه واهتمامه على مشاركة الطلبة الباحثين من أبنائنا الطلبة فهم مستقبل مصر ويجب أن نعدهم جيدا ونصقل مهاراتهم، وندعم مشروعاتهم وأبحاثهم العلمية، تحت إشراف علاء حسين مدير إدارة التطوير التكنولوجي،
حيث شارك الطلبة الباحثين من الـ32 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة، معرض القاهرة السادس للعلوم والهندسة والذي أقيم بالمدرسة الفنية المتقدمة التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

ويعد المعرض أحد الآليات التنفيذية لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، ويهدف إلى خدمة وتطوير بيئة والبحث العلمى ودفع الابتكار فى مصر عن طريق ربط البحث العلمى بالابتكار.

واستقبل الحضور أحمد شعبان مدير عام الإدارة، وتفقد محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور إسماعيل السنوسى منسق عام مجلس أمناء القاهرة وعضو هيئة التحكيم الموقرة، وبعض قيادات التعليم بالقاهرة فعاليات افتتاح المعرض ومناقشة الطلبة في مشروعاتهم وأبحاثهم العلمية.

وحثهم على الإصرار والعمل المستمر من أجل تحقيق أحلامهم وتمنى لهم مستقبلا مشرقا، معبرا عن امتنانه بهم فهم مستقبل مصر،
كما أكد السنوسى رعاية المبتكرين والباحثين من الطلبة وتأهيلهم للعمل فى فريق الانجاز والتطوير الذى يهدف إلى التطوير والإنجاز، والمشاركة فى تحقيق روية مصر 2030.
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