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تعليم

اليوم.. بدء تلقى تظلمات الترم الأول لـ إعدادية القاهرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:12 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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عبد العزيز جمال - ياسمين بدوي
أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اعتبارًا من صباح اليوم، الأحد 2 فبراير الجارى، ولمدة 3 أسابيع سيتم  تلقى التظلمات والاطلاع على ورق إجابة مواد الشهادة الإعدادية للترم الأول للعام الدراسى 2019/2020 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أن طلبات الاطلاع تتم عن طريق شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد تسديد الرسوم المطلوبة وإحضار إيصال الدفع وصورة شخصية لولى الأمر وطلب من شئون الطلبة بالمواد المطلوب الاطلاع عليها.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة، ويحظر استخدام الهاتف أثناء الاطلاع، مشيرًا إلى أن نتيجة التظلمات ستعلن بمقر شئون الطلبة بالادارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها. 

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية الأسبوع الماضى، وبلغت نسبة النجاح 77.7%.
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