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حوادث

ضبط راكب بحوزته 380 قرص تامول بمطار سوهاج

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:49 م
اقراص مخدرة
اقراص مخدرة
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خالد رياض

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج من إلقاء القبض على راكب وبحوزته 380 قرص تامول خلال سفره إلى دولة الإمارات.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد ورود محضر لمركز شرطة جرجا محرر بمعرفة قسم شرطة مطار سوهاج الدولي يتضمن ضبط "محمود.هـ.ع" 39 عاما عامل ويقيم دائرة مركز أخميم، أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الإمارات وبحوزته كرتونة بداخلها 380 قرص تامول المخدر.


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وبمواجهته نفى علمه بالمضبوطات وأضاف بقيام "رمضان.ح.ع" 59 عاما ويقيم بندر أخميم بتسليمه الكرتونة لتوصيلها لنجله بدولة الإمارات، تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم.


كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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