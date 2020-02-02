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محافظات

افتتاح المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال بـ قنا .. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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يوسف رجب
افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بمركز صحة الأسرة الأوروبي بمدينة قنا، بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة وسميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة. 

أوضح الدكتور رمضان الخطيب، أنه تم نقل مركز إيواء الأطفال المعثور عليهم إلى مركز الصحة الأوروبي بناءً على توجيهات  المحافظ خلال زيارته للمقر القديم الكائن بمركز صحة الأسرة بمنطقة الخزان بمدينة قنا وذلك بهدف توفير كافة أوجه الرعاية للأطفال. 

أضافت سميحة سعد، بأن نقل الأطفال إلي المقر الجديد يعد استجابة سريعة لمحافظ قنا رعايةً لهؤلاء الأطفال مضيفةً بأنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الخاصة بالأطفال، كما تم توفير عدد من الممرضات والعاملات لهم بالدار الجديد. 

وعلى هامش افتتاح المركز، تفقد محافظ قنا بتفقد أقسام مركز صحة الأسرة الأوروبي الذي يقدم خدمات الاستقبال والطوارئ وطب الأسرة والرعاية والأمومة والرعاية المتكاملة للطفل المريض واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات المعمل والأسنان والصيدلية والتطعيمات ونادى الأسرة ومكتب الصحة ومراقبة البيئة والأغذية. 

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة لرواد المركز يأتى ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين. 

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افتتاح المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال بـ قنا .. صور
افتتاح المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال بـ قنا .. صور
افتتاح المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال بـ قنا .. صور
افتتاح المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال بـ قنا .. صور
افتتاح المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال بـ قنا .. صور
افتتاح المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال بـ قنا .. صور
افتتاح المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال بـ قنا .. صور
افتتاح المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال بـ قنا .. صور
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