اعرف نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 الآن عبر هذا الرابط





ويمكن الآن لمن يهمه الأمر، الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس، من خلال الدخول على الرابط التالي:





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، لابد من اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".





قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، بتفعيل رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، على موقعها الرسمي على الإنترنت.