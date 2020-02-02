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تعليم

اعرف نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 الآن عبر هذا الرابط

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:51 م
نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020
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ياســـمين بدوي
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، بتفعيل رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، على موقعها الرسمي على الإنترنت.

ويمكن الآن لمن يهمه الأمر، الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس، من خلال الدخول على الرابط التالي:

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، لابد من اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه. 

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود". 

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

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