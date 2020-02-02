تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية أمام المغرب

اعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة تشكيل الفريق في مواجهة المنتخب المغربي في المباراة التي ستنطلق بعد قليل علي ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا المغربية في مباراة العودة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات.





وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :





فرح سمير في حراسة المرمى وهدي شكري ودانا ندي ونادين غازي ومروه طلعت وليلي شريف وامل ناصر وايمان حسن ونادين الشافعي واميرة محمد وندي عماد





البدلاء

الهام هاني في حراسة المرمى وهاجر أحمد ويارا ياسر وهنا وجيه وشروق ابراهيم واسراء فرج وندي الغريب





وتنطلق المباراة في الساعة الثالثة بتوقيت المغرب الرابعة بتوقيت مصر.





ويدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من درصاف القنواطي حكم ساحة وهدي افيين مساعد أول ورحمة علواني مساعد ثان وهادية عمارة حكم رابع و مريم تال مراقب المباراة من موريتانيا .



