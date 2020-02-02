AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية أمام المغرب

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:11 م
منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية
Advertisements
يسرى غازى
اعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة تشكيل الفريق في مواجهة المنتخب المغربي في المباراة التي ستنطلق بعد قليل علي ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا المغربية في مباراة العودة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات. 

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :

فرح سمير في حراسة المرمى وهدي شكري ودانا ندي ونادين غازي ومروه طلعت وليلي شريف وامل ناصر وايمان حسن ونادين الشافعي واميرة محمد وندي عماد

البدلاء
 الهام هاني في حراسة المرمى وهاجر أحمد ويارا ياسر وهنا وجيه وشروق ابراهيم واسراء فرج وندي الغريب 

وتنطلق المباراة في الساعة الثالثة بتوقيت المغرب الرابعة بتوقيت مصر.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من درصاف القنواطي  حكم ساحة وهدي افيين مساعد أول ورحمة علواني مساعد ثان وهادية عمارة حكم رابع و مريم تال مراقب المباراة من موريتانيا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات منتخب النسائية في دورة شمال أفريقيا الودية

منى زكى تدعم منتخب مصر للكرة النسائية بالمطار قبل السفر للجزائر

غداً.. منتخب الكرة النسائية يلتقي الجزائر في افتتاحية دورة شمال أفريقيا

الجبلاية تحصل على موافقة الأمن لإقامة لقاء مصر والمغرب للسيدات بـ بتروسبورت

معسكر مفتوح لـ منتخب السيدات استعدادا لمواجهة المغرب في تصفيات إفريقيا

انطلاق معسكر منتخب النسائية استعدادا لـ إياب المغرب بتصفيات إفريقيا

ترشيحاتنا

حكم تأخير الصلاة بعذر وبدون.. الإفتاء توضح.. فيديو

قائد ليفربول: ما يفعله فيرمينو جنون

اعرف نتيجتك.. صدى البلد ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس في المدارس

بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم

لو ميسي كان ضيعها.. محمد شبانة يدافع عن كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور