AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم أكل الخفاش .. هل تحريمه كان تنبؤا بفيروس كورونا ؟

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:27 م
حكم أكل الخفاش هل
حكم أكل الخفاش هل تحريمه كان تبؤًا بفيروس كورونا
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
حكم أكل الخفاش .. أثارت شوربة الخفاش التي يتناولها الصينيون والسبب في انتشار مرض كورونا جدلًا كبيرًا علي السوشيال ميديا، وحيوان الخفاش مُختلف في إباحة أكله بين الفقهاء، فهو من المحرم عند الحنابلة وكذلك الشافعية، ومختلف فيه عند الأحناف أيضًا، ومكروه في المذهب المالكي.

وتبين لنا -من خلال تحريم الفقهاء- أكل الخفاش أن اجتهادهم من أجل الحفاظ على الصحة، لأن الإسلام لم يقر أكل الخفاش، وتوجد أحاديث ضعيفة تنهى عن قتل الخفاش، فالإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس التي هي: «الدين والنفس والعقل والعرض والمال» ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنًا مطمئنًا يعمل لدنياه وآخرته ويعيش المجتمع المسلم أمة واحدة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضًا.

حكم أكل الخفاش
إن هذا الحيوان الذي يسمى الخفاش ويسمى الوطواط، مما اختلف في إباحة أكله بين الفقهاء، فهو من المحرم عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية، ومختلف في إباحته وعدمها في المذهب الحنفي.

ومن الفقهاء من اعتبر أكل الخفاش مكروهًا أي غير محرم ولا مباح وهو قول المالكية، ونذكر بعض آراء الفقهاء عن حكم أكل الخفاش، قال ابن قدامة في كتاب «المغني» في الفقه الحنبلي: ويحرم الخطاف والخشاف والخفاش وهو الوطواط.. قال أحمد: ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف؟ فقال: لا أدري. وقال النخعي: كل الطير حلال؛ إلا الخفاش.. وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة، لا تستطيبها العرب، ولا تأكلها.

وذكر كتاب «المجموع» للإمام النووي في الفقه الشافعي: «... والخفاش حرام قطعًا، قال الرافعي: وقد يجيء فيه الخلاف».

وورد في كتاب رد المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي: قال في غرر الأفكار: عندنا يؤكل الخطاف والبوم، ويكره الصرد والهدهد، وفي الخفاش اختلاف»، وجاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد الدردير ما نصه: والمكروه: الوطواط. بفتح الواو وهو الخفاش جناحه من لحم».

أكل الخفاش في الصين
ونشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، مقطع فيديو لامرأة صينية تتناول خفاشا كاملا، وهي أكلة شهيرة في الصين لكن العلماء والخبراء أجمعوا على أن شوربة الخفاش أحد أسباب تفشي فيروس كورونا في الصين. 

وذكره موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن فيروس كورونا مرتبط بالثدييات الطائرة، حيث ينتقل إلى الإنسان عن طريق تناول شوربة الخفاش الشهيرة في الصين، لذا ترتفع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أكثر من أي دولة بالعالم. 

اقرأ أيضًا

وأكدت الصحيفة أنه بمجرد إصابة شخص ما بفيروس كورونا ، قد يستغرق الأمر ما بين يومين و 14 يومًا حتى يظهر له أي أعراض، لكنه قد يظل معديًا خلال هذا الوقت.

في حالة الإصابة بفيروس كورونا ، تظهرالعلامات والأعراض ما يلي: 
 سيلان الأنف 
السعال
 التهاب الحلق 
الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)

في مجموعة صغيرة من المرضى مثل كبار السن أو الذين يعانون من أمراض طويلة الأجل، يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى التهاب رئوي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يشبه الأنفلونزا.. أعراض فيروس كورونا القاتل.. ونصائح للحماية والوقاية

يشبه الإنفلونزا العادية.. أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بخصوص فيروس كورونا

أمريكا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى الصين

فوبيا الخطر الأصفر.. كورونا يحول الصينيين إلى وباء يمشي على الأرض

أعراض فيروس كورونا الجديد.. و5 طرق للوقاية من الوحش القاتل

ترشيحاتنا

شاهد .. أهالي المعادي يضعون صورة لـ خالد بشارة على المنازل

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

مفاجأة.. 44 مصريًا رفضوا العودة من ووهان الصينية

لو ميسي كان ضيعها.. محمد شبانة يدافع عن كهربا

تعليق شطة على أحقية الهلال السوداني في ركلة جزاء أمام الأهلي

قديس الفن.. جورج سيدهم تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه فأصيب بالشلل منذ 22 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرنب قبل الغذاء بنصف ساعة؟