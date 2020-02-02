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فن

بمكياج صاخب.. ابنة فيفي عبده تستعرض جمالها.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:17 م
عزة مجاهد
عزة مجاهد
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محمد بدران

نشرت الفنانة عزة مجاهد ابنة فيفي عبدة صورة جديدة  لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت عزة مجاهد، جاكيت جينز وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات الصاخبة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الجميلة.

ووضعت عزة مجاهد الكحل لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الموف كأحمر شفاه.

يُذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.


مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.


بمكياج صاخب.. ابنة فيفي عبده تستعرض جمالها.. صور
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