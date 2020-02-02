اللي ضيع يستقبل.. توتنهام يعاقب مانشستر سيتي بهدف مفاجئ ..فيديو

أحرز توتنهام الهدف الأول في شباك مانشستر سيتي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





جاء هدف توتنهام فى الدقيقة 63 عن طريق ستيفن بيرجوين من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، فى اول مباراة له مع مورينيو بعد إنضمامه من ايندهوفن الهولندي فى الميركاتو الشتوي.





بدأ اللقاء بالسيطرة من جانب مانشستر سيتي ومحاولات رجال جوارديولا تهديد مرمى الخصم غير أن الهجمات ظلت بعيدة عن القائمين والعارضة ، بينما اعتمد توتنهام على الهجمات المرتدة فى انتظار خطأ من دفاع المان سيتى.





وراجع حكم الفيديو المساعد كرة خطرة بتدخل من سترلينج على ديلي آلي واتضح عدم أحقيته في الحصول على بطاقة حمراء مع الدقيقة 12.



