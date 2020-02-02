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رياضة

اللي ضيع يستقبل.. توتنهام يعاقب مانشستر سيتي بهدف مفاجئ ..فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:07 م
ستيفن بيرجوين
ستيفن بيرجوين
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حسن العمدة
أحرز توتنهام الهدف الأول في شباك مانشستر سيتي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف توتنهام فى الدقيقة 63 عن طريق ستيفن بيرجوين من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، فى اول مباراة له مع مورينيو بعد إنضمامه من ايندهوفن الهولندي فى الميركاتو الشتوي.

بدأ اللقاء بالسيطرة من جانب مانشستر سيتي ومحاولات رجال جوارديولا تهديد مرمى الخصم غير أن الهجمات ظلت بعيدة عن القائمين والعارضة ، بينما اعتمد توتنهام على الهجمات المرتدة فى انتظار خطأ من دفاع المان سيتى.

وراجع حكم الفيديو المساعد كرة خطرة بتدخل من سترلينج على ديلي آلي واتضح عدم أحقيته في الحصول على بطاقة حمراء  مع الدقيقة 12.

وجاء أول تهديد على مرمى توتنهام في الدقيقة 24 من جانب كيفين دي بروين الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها هوجو لوريس.

وحرم القائم أبناء جوارديولا بعد تسديدة قوية من سيرجيو أجويرو في الدقيقة 27 اصطدمت بقدم هوجو لوريس وارتدت من القائم الأيسر.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد سقوط اجويرو من جانب المدافع توتنهام ، فى الدقيقة 40 بعد تدخل الفار.

وأهدر جوندوجان ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعدما تصدى لها لوريس وارتدت لـ رحيم ستيرلينج ويعرقله حارس توتنهام داخل منطقة الجزاء ، وطالب لاعبو مانشستر سيتي باحتساب ركلة جزاء أخرى و لكن بعد مراجعة اللقطة لم يتم احتساب شيء.

وحدثت مشاجرة بين لوريس ورحيم بشأن ركلة الجزاء ، وتدخل الحكم وبعض اللاعبين لتهدئة الأمور .

ورصدت كاميرا المباراة ، سخرية جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام على طريقته الخاصة "بالضحك الهستيري" بعد احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي خلال الشوط الأول .

وأهدر أجويرو فرصة أمام المرمى في الدقيقة 45 بعدما استلم بشكل رائع وسقط المدافع لكن الأرجنتيني سددها في الشباك من الخارج.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للمدافع زينشينكو بعد عرقلة لاعب توتنهام وحصوله علي بطاقة صفراء ثانية ليكمل أبناء جوارديولا المباراة بـ10 لاعبين .

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم، لخدمات كل من، نجمه الأول هاري كين، وموسى سيسوكو، بالإضافة إلى بن دافيس، بسبب الإصابة.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بـ 22 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

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