في هذه الحالة ألم الأسنان مؤشر لـ أمراض كارثية

أسباب لوجع الأسنان مثل تسوس الأسنان والحساسية ولكن يمكن أن تتسبب الأمراض الأخرى في ظهور الألم وقد تجعلك تعتقدين أنك بحاجة إلى زيارة طبيب أسنان.

وفقا لموقع Bright Side يؤكد أن هناك أسبابا لألم الأسنان بعيدا عن مشاكل الأسنان نفسها.

-ألم الأسنان والتهاب الجيوب الأنفية

هذا المرض يسبب التهاب الأغشية المخاطية لواحدة أو أكثر من الجيوب الأنفية. والجيوب الأنفية العلوية يمكن أن تخلق الألم والضغط في أسنان الظهر العلوية ، لأن جذور هذه الأسنان قريبة من أسفل الجيوب الأنفية.

-ألم الأسنان ومشاكل في القلب

يمكن في بعض الأحيان إحالة الألم في القلب إلى أجزاء مختلفة من الجسم مثل الكتف الأيسر أوالذراع وغالبا ما يحدث الألم في أسفل الأسنان والفك. قد تكون هذه علامة على الذبحة الصدرية ، والتي بدورها هي نذير بنوبة قلبية. لذلك ، إذا كان لديك أسنان صحية ، ولكنك تشعر بألم فيها ، فقد ترغب في زيارة طبيب القلب.

- ألم الأسنان وأمراض الرئة

يمكن أن يؤثر مرض الرئة على الأسنان والعكس صحيح. يشار الألم إلى الأسنان والفك هو واحد من علامات سرطان الرئة. علاج هذه الحالة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على فمك. يمكن أن يسبب المرض نفسه الألم عندما ينتشر إلى مناطق حول الرقبة والرأس.