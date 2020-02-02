بوسي تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.









تألقت بوسي فى الصور بإطلالة كاجول، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود وسترة باللون الابيض، نالت إعجاب متابعيها.









ومن الناحية الجمالية، واعتمدت بوسى على خصلات شعرها المموج و المنسدلة مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.





يذكر أن اخر اعمال الفنانة بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.





المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.











