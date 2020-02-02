مدير الحجر الصحي: المصريون العائدون من الصين بينهم سيدة حامل..فيديو

أكد الدكتور أيمن إمام، مدير إدارة الحجر الصحي، عدم دخول أي حالة مصابة بفيروس كورونا مصر.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد:"كورونا مرض تنفسي يمكن تجنب الإصابة به عبر تغطية الأنف والفم خلال الكحة والعطس، وغسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب ملامسة الأسطح في المستشفيات"، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع نفايات الطائرة القادمة من المناطق الموبوءة كعناصر خطرة.





تابع:"سيتم تطهير جميع متعلقات وملابس المصريين القادمين من الصين، مشيرا إلى أن هناك طبيب أمراض نساء على الطائرة التي ستجلي المصريين من الصين نظرا لوجود سيدة حامل".





وأكد أن المصريين القادمين من الصين و طاقم الطائرة وأفراد الطافم الطبي سيرتدون كمامات خلال رحلة العودة.





يأتي ذلك في ضوء قرار مصر بإجلاء من يرغب من المصريين الموجودين بالصين حاليا وإعادتهم إلى مصر، حرصا من الدولة على سلامة مواطنيها.





وتقرر أن تكون العودة للوطن لمن يرغب من الطلاب المصريين في الصين في ظل هذه الظروف الاستثنائية على نفقة البعثات.



