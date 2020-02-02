نجم برشلونة يحقق رقما قياسيا في الدوري الإسباني.. تعرف عليه

قاد اللاعب الناشئ إنسو فاتي، مهاجم نادي برشلونة، فريقه للفوز على ضيفه نادي ليفانتي، بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.





فاتي سجل هدفي برشلونة في المباراة في الدقيقتين 30، 31 ، بتمريرتين رائعتين من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ، ليؤمن فوز فريقه الرابع عشر في الدوري هذا الموسم.





هدفي فاتي جعلته يحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ الليجا ، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة في الدوري الإسباني ، في القرن الحادي والعشرين حيث سجل الهدفين بعمر 17 عامًا و 94 يومًا ، كاسرًا الرقم المسجل باسم خوانمي خيمينيز والذي سجل هدفين عندما كان عمره 17 عامًا و115 يومًا.





يذكر أن فاتي سجل مع برشلونة هذا الموسم 4 أهداف في الدوري الإسباني ، وهدف في دوري أبطال أوروبا.