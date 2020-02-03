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أخبار البلد

مذيع الجزيره يدعو للاغتيال يتصدر تويتر.. ورد ناري من أحمد موسى

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:50 ص
جمال ريان
جمال ريان
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عبد العزيز جمال - حمزة شعيب

تصدر هاشتاج #مذيع_الجزيره_يدعو_للاغتيال موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأكد المغردون أن مذيع قناة الجزيرة في قطر يحرّض على الارهاب وقتل المسئولين يبدو أن الامور تكشفت بشكل اكبر واكبر.

وتابعوا :"جمال ريان بترويجه لإغتيال رموز الدول العربية يعتبر إرهابي من الدرجة الأولى وخطر على العالم العربي وهو احد اذرعه".

و قال الإعلامي أحمد موسى، إن جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة، إرهابي لا تقل خطورته عن أسامة بن لادن.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الإرهابي جمال ريان حرض على القتل والاغتيال في مصر والسعودية والإمارات والمغرب العربي عبر تشكيل فرق خاصة»، مردفا «جمال ريان كشف عن وجهه الحقيقي، رغم أن عائلته في فلسطين باعت أراضيها لإسرائيل».

أضاف «عائلتك أول من خانت فلسطين وليس لكم علاقة بالقضية، ومصر أول الداعمين للقضية الفلسطينية منذ عام 1948»، متسائلا: «لماذا لم تتحدث عن مشروعات صهر أردوغان في تل أبيب».

وأكمل: "6 مليارات دولار حجم التعاملات التجارية بين تركيا وإسرائيل، فضلا عن وجود 13 رحلة طيران بين تل أبيب وإسطنبول يوميا»، معلقا «أنتو بعتوا القضية الفلسطينية وإحنا اللي بندافع عنها».
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