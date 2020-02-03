المجانين الثلاثة.. شريف منير يعلق على صورة ابنته وزوجها وحفيدته.. شاهد





وظهرت اسما شريف منير بالصورة مع زوجها محمود حجازي وابنتها من زوجها السابق بإطلالة غريبة بارتدائها تيشرت اسود من نفس النوع مع نظارات شمس خلال أحدث جلساتها التصويرية.





وعلق شريف منير على الصورة قائلا: "محمود حجازي، اسما شريف منير، لارا محمود السكري، المجانين الثلاثة".





ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.





تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج

شارك الفنان شريف منير جمهوره بصورة لابنته أسما شريف منير مع زوجها وابنتها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.