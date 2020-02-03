وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 4 جنود وإصابة 9 أخرين بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، مقتل 4 جنود، وإصابة 9 أخرين في هجوم بالمدفعية الثقيلة عليهم في إدلب السورية.





وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانها إن 4 من جنودها قتلوا في اطلاق نيران المدفعية الثقيلة على مكان تمركزهم في إدلب السورية من قبل القوات السورية.





وطوق الجيش السوري نقطة مراقبة تركية في منطقة "معر حطاط" جنوب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وسيطر على طريق خان شيخون معرة النعمان بالكامل.





جدير بالذكر أن معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات: حمص واللاذقية وحلب تدخل ضمن منطقة وقف التصعيد المعلنة في إطار عملية "أستانا" التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.