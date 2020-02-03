AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 4 جنود وإصابة 9 أخرين بسوريا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، مقتل 4 جنود، وإصابة 9 أخرين في هجوم بالمدفعية الثقيلة عليهم في إدلب السورية. 

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانها إن 4 من جنودها قتلوا في اطلاق نيران المدفعية الثقيلة على مكان تمركزهم في إدلب السورية من قبل القوات السورية.  

وطوق الجيش السوري نقطة مراقبة تركية في منطقة "معر حطاط" جنوب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وسيطر على طريق خان شيخون معرة النعمان بالكامل.

جدير بالذكر أن معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات: حمص واللاذقية وحلب تدخل ضمن منطقة وقف التصعيد المعلنة في إطار عملية "أستانا" التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوريا.. انتصار جديد للجيش السوري ضد مليشيات أردوغان في إدلب

سوريا.. مقتل 6 جنود وإصابة 13 آخرين في تفجير انتحاري بريف إدلب

قتلى وجرحى في انفجار عربة مفخخة بريف الرقة بسوريا

تركيا وروسيا تعلنان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب

الدفاع الروسية: مقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 80 في هجوم لمسلحين بـ إدلب

انتصارات جديدة للجيش السوري في محافظة إدلب

ترشيحاتنا

تعليق قوي من كلوب بعد اتهام محمد صلاح بالأنانية

بسبب ختان الإناث.. لميس الحديدي تنفعل على الهواء.. شاهد

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 4 جنود وإصابة 9 أخرين بسوريا

المعلمين: أموال النقابة كانت تصرف على اتوبيسات رابعة.. فيديو

شديد البرودة ليلا .. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

مصرى عائد من الصين: هذا ما فعلوه معنا قبل صعود الطائرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو ومن غير خصم.. سعر صادم لـ فستان أحلام

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه