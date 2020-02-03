حملات يومية.. محافظ كفر الشيخ يشدد على الاهتمام بالنظافة والتجميل.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، حملات النظافة اليومية بمختلف قرى ومدن المحافظة، والتي تشمل رفع تراكمات القمامة من الشوارع وخاصة المصالح الحكومية ومناطق الخدمات.





وشدد محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، على إجراء حملات النظافة على مستوى المراكز والقرى وتجميل مداخل المدن، ورفع ناتج ومخلفات مياه الأمطار





ووجه محافظ كفر الشيخ تعليماته برفع جميع القمامة من الشوارع ورفع كفاءة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، محذرًا من التهاون في الاهتمام بملف النظافة والتجميل.





وكان محافظ كفر الشيخ، قد أقال عدد من رؤساء القرى ونواب رؤساء المدن بسبب التقصير في أعمال النظافة والتجميل، مؤكدًا بأنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم.





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