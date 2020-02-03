نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2020 .. نسبة النجاح 78.8%





اعتمد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2019/2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 78.8% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 93374 طالبا وطالبة حضر منهم 93135 ونجح منهم عدد 73390 طالبا وطالبة .





واعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99% حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 6041 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5305 ونجح 5297 طالبًا وطالبة.





كما اعتمد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 6 طلاب وحضر 6.





كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 47 وحضر 47.





وصرح الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن إدارة بندر دمنهور التعليمية جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94.4% يليها في المركز الثاني إدارة الرحمانية بنسبة 93.6 % وإدارة مركز دمنهور فى المركز الثالث بنسبة 91.1%





فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الرابع بنسبة 88.9% وتلتها إدارة شبراخيت التعليمية في المركز الخامس بنسبة 87.6%







