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تعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2020 .. نسبة النجاح 78.8%

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:45 ص
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى

اعتمد اللواء  هشام آمنة – محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2019/2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 78.8% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين   93374 طالبا وطالبة حضر منهم 93135  ونجح منهم عدد  73390 طالبا وطالبة .

واعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة  نجاح 99% حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 6041 طالبًا وطالبة، حضر منهم   5305 ونجح 5297  طالبًا وطالبة.

كما اعتمد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 6 طلاب وحضر 6.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 47 وحضر 47.

وصرح الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن إدارة بندر دمنهور التعليمية  جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94.4% يليها في المركز الثاني إدارة الرحمانية بنسبة 93.6 % وإدارة مركز دمنهور فى المركز الثالث بنسبة  91.1%

فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الرابع بنسبة 88.9% وتلتها إدارة شبراخيت التعليمية في المركز الخامس بنسبة 87.6%


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