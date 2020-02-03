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تعليم

تعليم الوادي الجديد يحيل مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة للتحقيق

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

قرر صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إحالة  مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة للتحقيق. 


جاء ذلك  لقيام المدرسة بالخروج عن القوانين الخاصة بأعمال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ومخالفة قواعد النشر.


وأكد مرغني أنه لا تهاون مع أى مقصر أو مخالف في أداء العمل وستتم المحاسبة وفق اللوائح والقوانين المنظمة، خاصة أن المديرية تسعي لتطوير الأداء شكلا ومضمونا وهناك قواعد منظمة لسير العملية التعليمية تنفذها جميع المديريات على مستوى الجمهورية.


وكانت مدرسة الفرافرة الثانوية قامت بنشر أسماء أوائل الصف الأول الثانوي والدرجات الخاصة بالطلاب عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فى ظل تشديد مديرية التربية والتعليم على عدم الإفصاح عن الدرجات أو نشر ما يتعلق بالمنظومة الجديدة للامتحانات إلا عن طريق الصفحة الرسمية للمديرية أو وزارة التربية والتعليم. 

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