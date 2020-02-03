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رياضة

بيراميدز والجونة.. شوبير يعلن قبلة شريف إكرامي عقب الرحيل عن الأهلي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:30 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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ياسمين تيسير
كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز العروض التي تلقاها شريف اكرامي حارس الاهلي عقب قراراه أمس بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر اثير " اون سبورت " أن شريف اكرامي تلقي 3 عروض رسميه عقب اعلان قراراه ابرزها من الجونه وبيراميدز.

وأضاف احمد شوبير أن اكرامي أكد له انه رفض تلك العروض حيث يفضل الاحتراف خلال الفترة المقبلة لافتا أن اكرامي اكد له انه لن يرحل سوى لفريق سيشارك به بشكل اساسي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بـعد مشوار امتد اكثر من ٢٣ عاما ناشئًا و لاعبا بالفريق الأول، و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسية تجاه هذا الملف.

وأضاف: "٢٣ عاما اعتدت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعة في كرة القدم اكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها حاملا شعار الأهلي، وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر منتظرًا فرصة حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبة.

وتابع: "صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل أن يحمي عرين آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية و استقرار الفريق و موقف الإدارة، كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار".

وأكمل : "لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة علي رغبتي في التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة  دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل،مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي"
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