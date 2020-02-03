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أخبار البلد

طائرة النجدة المصرية تصل مطار العلمين قادمة من ووهان الصينية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:33 م
طاقم الطائرة
طاقم الطائرة
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نورهان خفاجي

وصلت مطار العلمين الدولي، قبل قليل، طائرة النجاة المصرية التابعة لشركة سياف، قادمة من مدينة ووهان الصينية، على متنها نحو 300‪ مصري عائدين من المدينة الصينية، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل بين سكان المدينة.

وأعدت سلطات مطار العلمين الدولي، تجهيزات خاصة، لاستقبال رحلة طائرة إيرباص A330، القادمة وعلى متنها المصريين العائدين من ووهان، حيث تم تجهيز الطائرة بكافة المستلزمات الطبية، والاجراءات اللازمة لنقل المصريين العائدين من الصين، وتم تدريب الطاقم المكون من 13 فردا على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمة، ويرافقه نحو 6 أفراد من الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.


وجاءت أسماء طاقم الطائرة طراز إيرباص A330 /220‪، الذي 13 شخصًا، وهم (كابتن أشرف الهوارى، كابتن ايمن سراج، كابتن وسام الدين صلاح، كابتن هاني هاشم، كابتن مصطفي كمال، رئيس طاقم احمد جلال، رئيس  طاقم احمد بهجت، رئيس طاقم مصطفي السيد، مضيفه جويه رحاب الشافعي، مضيفة جوية ريهام حلمي، مضيف جوي ايمن طلعت مضيف جوي عبد الرحمن سعيد، مضيف جوي حسن منتصر).

وخصصت وزارة الصحة والسكان، مستشفى لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، لعزلهم خارج نطاق القاهرة لمدة تصل إلى 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض، يخضعون خلالها كافة الفحوصات الطبية اللازمة حيال المرض للتأكد من خلوهم تمام من العدوى بالفيروس القاتل.

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