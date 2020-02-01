شاهد.. معاينة ركاب الصين داخل الحجر الصحي في مطار القاهرة لمواجهة كورونا

يواصل مطار القاهرة الدولي، إجراءاته الوقائية المشددة على الركاب القادمين من المدن الصينية، لمواجهة فيروس كورونا القاتل الذي أودي بحياة العشرات وتسبب في إصابة الآلاف حتى الآن وانتشر في نحو 30 دولة حول العالم.

عدسة "صدى البلد"، رصدت الإجراءات الوقائية التي تجريها سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، على ركاب رحلات الصين والتي تتمثل في إجراء الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية مباشرة او ترانزيت، تحسبا لوجود أي إصابات أو الاشتباه في الأعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب ومشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.

وفي حال الاشتباه في أي حالة بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية بالقاهرة أو أقرب المستشفيات بالمحافظات، لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من خلوه من العدوى، فيما يتم منح جميع الركاب كروت صحية لمتابعة حالاتهم الصحية فترة لمدة تصل إلى 14 يوما من تواجدهم داخل البلاد.

وتشهد المطارات بجميع دول العالم عامة والمطارات المصرية خاصة، خلال هذه الآونه، اجراءات وقائيه مشدده للحد من انتشار فيروس كورونا، عن طريق تكثيف جهودها حول الركاب القادمين والمسافرين من وإلى المدن الصينية، خاصة بعد أن أودى الفيروس بحياة العشرات وتسبب في إصابة أعداد تجاوزت الألف شخصا.