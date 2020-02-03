برلماني: السيسي أول رئيس يهتم بحق الإنسان في السكن الآمن

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعطائه توجيهات للحكومة بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية، بمختلف المحافظات، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق غير الآمنة.
وأكد علاء عابد فى بيان صحفى له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هو أول رئيس يهتم بحق من حقوق الإنسان وهو الحق فى السكن ،وأيضا أول إدارة سياسية تهتم بهذا الملف الشائك ومد يد العون لسكان تلك المناطق الخطرة و العشوائيات التى كانت فضيحة إنسانية، مؤكدا أن مافعلته القيادة السياسية تجاه العشوائيات يجب التوقف عنده بكثير من الاحترام والتقدير.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تعامل الدولة مع العشوائيات كان هدفه الأساسي الحفاظ على حياة المصريين وتوفير حياة آدمية تليق بأبناء الشعب المصري ، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به فى تطوير العشوائيات والإهتمام بحقوق الإنسان، ومنها الحق فى السكن وغيرها من الملفات التى تحرص القيادة السياسية على العمل عليها والاهتمام بها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه امس الأحد، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، وجه بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية ، بمختلف المحافظات؛ لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة لهم.